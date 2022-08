Des contrôleurs SSD PCIe 5.0 très véloces chez Silicon Motion

Le fabricant de contrôleur de SSD Silicon Motion annonce l’arrivée de deux nouveaux contrôleurs : le SM8366 et le SM8308.

Le fabricant de contrôleur de SSD Silicon Motion annonce l’arrivée de deux nouveaux contrôleurs : le SM8366 et le SM8308. Dans les deux cas, ce sont des contrôleurs PCI Express 5.0 4x plutôt véloces puisque le constructeur annonce des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 14.000 Mo/s en lecture et en écriture, rien que ça…

A priori, le planning de Silicon Motion semble respecté puisque le fabricant promettait la sortie d’un tel contrôleur et de tels débits en février dernier et voilà qu’un… et même deux contrôleurs répondant à ce cahier des charges arrivent….

Les contrôleurs MonTitan SM8366 et SM8308 sont prévus pour équiper des SSD haut de gamme qui prendront place par exemple dans des datacenters. Les SSD seront au format U2, E1.S ou E3.S.

D’après Silicon Motion, les nouveaux contrôleurs pourront gérer des SSD offrant une capacité de stockage très importante. Ils sont prévus pour supporter jusqu’à 128 To !

D’après Nelson Duann, vice-président directeur du marketing et de la R&D de Silicon Motion :

« Les solutions de stockage SSD évoluent pour relever de nouveaux défis dans les centres de données qui exigent des changements dans les plates-formes de stockage et les modèles d’exploitation. Notre solution SSD MonTitan est une plate-forme SSD PCIe Gen5 innovante conçue pour satisfaire les demandes uniques des centres de données d’aujourd’hui tout en offrant flexibilité et programmabilité pour répondre aux futures normes en constante évolution « .

Voilà les caractéristiques techniques des deux nouveaux contrôleurs :

Interface SSD PCIe Gen 5.0 4x

NAND 16 canaux (SM8366) ou 8 canaux 5SM8308)

Spécifications OCP Datacenter NVMe / NVMe 2.0

Vitesses de transfert >14 Go/s (lecture/écriture séquentielle 4K)

Nombre iOPS : plus de 3 millions d’IOPS 4K aléatoire

DRAM 40 bits simple-double canal

DRAM DDR4-3200 ou DDR5-4800

Capacités maximales : 128 To

Les fabricants Kioxia et Micron se sont d’ores et déjà montrés intéressés par les deux nouveaux contrôleurs conçus par Silicon Motion. Le premier devrait proposer prochainement des SSD Kioxia équipés des contrôleurs SM8366/SM8308 couplés à de la mémoire NAND Flash BiCS tandis que le second devrait commercialiser des SSD Micron (ou Crucial) équipés de ces fameux contrôleurs couplés à de la mémoire NAND Flash QLC 176 couches d’origine Micon.