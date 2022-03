DirectStorage : vers un chargement des jeux sous Windows plus rapide ?

Microsoft vient de donner accès aux développeurs de jeux à son API DirectStorage sous Windows 10 et Windows 11. Cette technologie s’annonce fort prometteuse puisqu’elle permettra à terme de réduire considérablement le temps de chargement des jeux.

Si l’utilisation d’un SSD en lieu et place d’un disque dur permet de charger plus vite les jeux, Microsoft promet que l’API DirectStorage donnera, ellle aussi, des merveilles…

En effet, une fois que les développeurs auront pris possession de l’API et l’auront implanté dans les jeux, les titres pourront exploiter pleinement les performances des SSD notamment les modèles M.2. NVMe câblés en PCI Express 3.0 et PCI Express 4.0. Pour ce faire, DirectStorage va réduire les temps d’accès en faisant transiter plus rapidement les données stockées sur le SSD (NVMe) vers le GPU.

Pour profiter pleinement du DirectStorage, il va encore falloir attendre quelques temps…. Le temps que les développeurs intègrent cette fonctionnalité à leurs jeux. Le SDK est disponible là.

A noter aussi que pour profiter de cette technologie sur son PC il faudra impérativement que la machine soit équipée d’une carte graphique compatible DirectX 12 (ce qui est le cas de toutes les cartes modernes) et d’un SSD M.2. NVMe (PCIe 3.0 ou 4.0).

Extrait du communiqué :

Les charges de travail des jeux ont également évolué. Les jeux modernes chargent beaucoup plus de données que les anciens et sont plus intelligents dans la façon dont ils chargent ces données. Ces optimisations de chargement de données sont nécessaires pour que cette plus grande quantité de données puisse tenir dans la mémoire partagée/mémoire accessible par GPU. Au lieu de charger de gros morceaux à la fois avec très peu de demandes d’E/S, les jeux divisent désormais les ressources telles que les textures en morceaux plus petits, ne chargeant que les morceaux nécessaires au rendu de la scène actuelle. Cette approche est beaucoup plus économe en mémoire et peut fournir des scènes plus belles, bien qu’elle génère beaucoup plus de demandes d’E/S.

Malheureusement, les API de stockage actuelles n’ont pas été optimisées pour ce nombre élevé de demandes d’E/S, ce qui les empêche de passer à ces bandes passantes NVMe plus élevées, créant des goulots d’étranglement qui limitent ce que les jeux peuvent faire. Même avec un matériel PC ultra-rapide et un lecteur NVMe, les jeux utilisant les API existantes ne pourront pas saturer complètement le pipeline IO, laissant une bande passante précieuse sur la table.

C’est là qu’intervient DirectStorage pour PC. Cette API est la réponse à l’évolution du paysage du stockage et des E/S dans les jeux sur PC. DirectStorage sera pris en charge sur certains systèmes avec des disques NVMe et travaillera pour amener votre expérience de jeu au niveau supérieur. Si votre système ne prend pas en charge DirectStorage, ne vous inquiétez pas ; les jeux continueront à fonctionner aussi bien qu’ils l’ont toujours fait.