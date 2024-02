Insolite : Seagate IronWolf Pro 24 To à 13342€ sur Amazon

Le disque dur Seagate IronWolf Pro de 24 To a été annoncé tout récemment par le constructeur Seagate. On en parlait d’ailleurs dans cette news il y a tout juste quelques jours.

Le disque dur Seagate IronWolf Pro de 24 To a été annoncé tout récemment par le constructeur Seagate. On en parlait d’ailleurs dans cette news il y a tout juste quelques jours. Je vous invite à consulter celle-ci pour en savoir plus sur les spécifications techniques de ce gros disque dur de 24 To.

Pour l’instant, aucune boutique ne semble le proposer à la vente. Seagate annonce pourtant qu’il est commercialisé dès maintenant au prix public de 659€. J’ai donc effectué quelques recherches sur le net pour savoir s’il était possible de le dégoter quelque part et à ma grande surprise il y a bien une boutique en ligne qui le référence dès aujourd’hui. Mais à quel prix ! 13.342,78€ c’est le tarif que propose Amazon.fr pour ce disque dur haut de gamme destiné aux NAS.

Evidemment, il s’agit très certainement d’une erreur de prix car le disque dur coûte officiellement 659€. Par ailleurs, Amazon n’a pas de stock et annonce un délai d’expédition de 6 à 7 mois.