Le patch 2.11 de Cyberpunk 2077 et Phantom Liberty est sorti !

Une nouvelle mise à jour du jeu Cyberpunk 2077 et de son extension Phantom Liberty sont maintenant disponibles en téléchargement. Le patch 2.1 est en cours de déploiement sur les plateformes suivantes : PC, PS5, Xbox Series S et Xbox Series X.

D’après CD Projekt Red, le patch 2.11 apporte essentiellement la correction des bugs les plus fréquemment rencontrés par les joueurs. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des changements et améliorations apportés par la mise à jour.

Gameplay

Les coups de grâce au corps-à-corps vont désormais fonctionner correctement.

Correction d’un bug qui pouvait retirer les objets de santé des emplacements d’accès rapide après l’utilisation de consommables.

Il est désormais possible d’échanger correctement les touches Z et W pour les claviers AZERTY.

En utilisant la configuration classique de la manette, effectuer une charge ne fera plus passer V en position accroupie.

Correction d’un bug à cause duquel il était toujours nécessaire d’utiliser la touche F (par défaut) pour interagir, même si une autre touche avait été assignée.

Associer le bouton droit de la souris à une action autre que viser ne déclenche plus simultanément l’action en question et la visée.

Le matériel cybernétique Axolotl voit également son temps de recharge réduit lorsque vous neutralisez un ennemi de manière non létale.

Le piratage rapide Contagion iconique déclenche maintenant une explosion lorsqu’il est associé au piratage rapide Surchauffe.

Ajout des plans de fabrication pour Psaume 11:6 et Buzzsaw pour les joueurs ayant terminé les activités nécessaires sans pour autant les récupérer dans le butin.

Correction d’un bug empêchant les joueurs d’améliorer les objets jusqu’au niveau 5++ sur Xbox.

Le matériel cybernétique du squelette ne sera plus affaibli après l’obtention de l’avantage de niveau 3 « Pro du chrome ».

Le butin ne contiendra plus d’éclats de compétences pour les compétences déjà au maximum.

La consommation de mémoire vive pour le piratage rapide Cyberpsychose sera désormais baissée après avoir utilisé Dysfonctionnement matériel ou un effet d’IEM.

Tuer des PNJ ivres ou en pleine danse sensorielle déclenchera correctement le système de police.

Correction d’un bug où le matériel cybernétique Récupération de mémoire vive restaurait moins de mémoire vive que ce qui était indiqué dans sa description.

Correction d’un bug où les poings n’avaient aucune chance de causer une hémorragie après avoir atteint le niveau 20 dans la compétence Solo.

Correction de la description du matériel cybernétique Biomoniteur pour qu’il précise bien qu’il soigne V quand sa santé descend en dessous de 50 %, et non pas 35 %.

Il sera désormais possible d’activer le matériel cybernétique Sandevistan pendant les holocalls si vous êtes en plein combat.

Correction d’un bug où il était possible de se faire tuer par un piratage rapide lorsque Berserk était actif, alors que la santé n’aurait pas dû descendre sous les 25 %.

La cyber-capacité est désormais limitée à 450. Le matériel cybernétique entraînant le dépassement de cette limite sera retiré.

Correction d’un bug pouvait faire flotter le butin dans les airs et le faire réapparaître au même endroit après l’avoir récupéré.

Quêtes et monde ouvert

Ajustement des poursuites en voiture pour éviter qu’elles soient trop fréquentes et qu’elles se chevauchent.

Correction d’un bug à cause duquel les véhicules achetés sur le site d’Autofixer n’étaient pas ajoutés aux véhicules possédés, même si le montant correspondant était débité.

Les joueurs qui l’ont raté sur le site du crash à Rancho Coronado peuvent maintenant obtenir l’iconique BFC 9000.

Correction d’un bug où l’animation de l’inspection du City Pass NCART pouvait se déclencher à l’intérieur d’un ascenseur, faisant passer V à travers le plancher et tomber.

Correction d’un bug empêchant le lancement du message du service client NCART déverrouillant le métro, même si tous les prérequis étaient remplis.

Correction des cas où, en raison d’un bug, certains contrats restaient bloqués et non terminés dans le journal sans aucun objectif.

A Day In The Life – Correction d’un bug où Darrell Zhou pouvait mourir instantanément lorsque V approchait du marqueur de quête et lui parlait. Veuillez noter que ce correctif n’est pas rétroactif, ce qui signifie que vous devrez recharger une sauvegarde précédant votre rencontre avec Darrell pour terminer la quête.

Belly of the Beast – Correction d’un bug où il était impossible de sortir du Basilisk une fois dans le tunnel.

Cyberpsycho repéré : Dans l’oreille d’un sourd – Correction d’un bug où il était impossible de récupérer les informations nécessaires pour progresser, car l’éclat n’était pas présent dans la zone.

Don’t Lose Your Mind – Correction d’un bug où, après avoir décidé de faire fusionner les Delamains, il était impossible de progresser au-delà de l’objectif « Approcher de la voiture » car le taxi n’apparaissait pas.

Down on the Street – Correction d’un bug qui empêchait Takemura d’être présent lorsque V arrive dans la salle de pachinko de Wakako.

Contrat : Rapporter la tête de Gustavo Orta – Correction d’un bug qui rendait Gustavo immédiatement hostile dès que V entrait dans son bureau.

Contrat : Rapporter la tête de Gustavo Orta – Correction d’un bug où les gardes attaquaient immédiatement V après avoir choisi l’option de dialogue pacifique Gosse des rues.

I Really Want to Stay at Your House – Correction d’un bug qui empêchait V de dormir dans le lit de son appartement tant que la quête était active.

Psycho Killer – Augmentation de la récompense reçue lorsque vous neutralisez tous les cyberpsychos. Les joueurs qui ont déjà récupéré leur récompense peuvent retourner voir Regina pour ouvrir un coffre d’arme supplémentaire.

Crime signalé : Dragage – Correction d’un bug empêchant l’apparition de la traînée à scanner pour progresser.

Spellbound – Correction d’un bug où le prix du grimoire après réduction était plus élevé que le prix de base.

Modifications spécifiques de Phantom Liberty

Black Steel In The Hour of Chaos – Correction d’un bug empêchant l’ajout d’un objectif dans l’entrée du journal, car l’objectif vous demandant de rencontrer Reed dans l’hôtel abandonné n’apparaissait pas.

Black Steel in the Hour of Chaos – Correction d’un bug où aucune option de dialogue ne permettait de faire avancer la quête en parlant avec Yoko.

Firestarter – Correction d’un bug transformant certaines armes en objets de quête après les avoir récupérées dans le casier.

Hi Ho Silver Lining – Correction d’un bug où il était impossible de parler à M. Hands au club Heavy Hearts parce qu’il n’était pas possible d’interagir avec lui ou bien parce qu’il n’apparaissait pas pour les joueurs ayant rencontré ce problème avec la version 2.1.

Just Another Story – Correction d’un bug où les contrats de véhicules n’apparaissaient pas dans certains cas.

Things Done Changed – Correction d’un bug où l’écran pouvait devenir noir après avoir appelé l’infirmière pour les joueurs qui rencontraient ce problème avec la version 2.1.

Ajout d’un message de Reed à la fin des crédits pour les fins autres que La Tour.

Il n’est plus possible d’installer des accessoires sur le pistolet iconique Catahoula.

Correction d’un bug qui permettait d’activer l’avantage Protocole sensoriel pendant son rechargement.

Correction d’un bug qui permettait d’activer le matériel cybernétique Accélérateur synaptique pendant son rechargement.

Il sera désormais nécessaire d’installer une cyberconsole pour bénéficier du matériel cybernétique Treillis Cogito.

Correction d’un bug où le bonus reçu après avoir fait exploser un ennemi avec le piratage rapide « Faire exploser la grenade » ne correspondait pas à la description.

Interface

Ajout d’une catégorie Radioport dans Paramètres → Gameplay pour personnaliser le Radioport. Activez « Synchroniser avec la radio du véhicule » pour que la musique continue lorsque vous quittez un véhicule. « Changer de station en appuyant sur la touche » vous permet de facilement passer d’une station à l’autre en appuyant sur le bouton Radioport sans avoir à ouvrir le menu Radio. Activez « Enregistrer la station actuelle » pour que le Radioport relance la lecture d’une station après avoir chargé une partie sauvegardée.

La fenêtre de données apparaissant pendant une analyse ne s’ouvrira plus par défaut sur l’onglet « Piratage » au lieu de l’onglet « Données ». Le système se souviendra du dernier onglet ouvert.

Correction d’un bug empêchant les joueurs de changer de matériel cybernétique chez les charcudocs et de voir leur jauge de cyber-capacité.

Ajout d’un message temporaire vous informant qu’il est impossible d’activer le Sandevistan pendant les holocalls.

À l’image de leur déclinaison classique, les piratages rapides iconiques n’auront plus leur durée affichée en description.

Améliorations mineures apportées à l’apparence des sites sur le Net.

Graphismes

L’éclairage des jantes néon de la Yaiba Kusanagi CT-3X fonctionnera désormais normalement.

Correction des ombres apparaissant sur le torse de V avec les débardeurs.

Correction des ombres apparaissant sur les mains de V lorsque le joueur tient certaines armes avec le ray-tracing activé.

Les cartes de tarot Diable et Jugement s’afficheront correctement sur l’écran de récompense à la fin du jeu.

Véhicules

Les traces de pneu correspondront désormais à la surface de contact du pneu.

Ajustement du mouvement de suspension de certains véhicules sur la route pour un meilleur rendu visuel.

La suspension des motos a été améliorée pour réduire les bugs de clipping sur la route et dans les virages. Le freinage a également été amélioré. Certains véhicules, y compris les voitures et les camions, pourront mieux supporter l’atterrissage après un saut important.

La vectorisation du couple de freinage a été ajoutée à la simulation du système de conduite. Ce changement réduit le sous-virage pour les véhicules qui étaient particulièrement concernés lors d’un freinage trop fort en plein virage (surtout les véhicules à traction et les véhicules à moteur central/arrière).

Implémentation de modifications mineures permettant d’améliorer le dérapage pour la plupart des véhicules :

-Les véhicules 4×4 déploient leur puissance plus uniformément via leur différentiel avant lorsque vous quittez le mode Burn Out après un dérapage (consultez le Manuel de conduite dans la Base de données pour plus d’informations).

– Le correcteur électronique de trajectoire a été ajusté pour intervenir de façon plus douce après un dérapage en mode Burn Out.

– L’implémentation du mode Burn Out sur la plupart des véhicules à moteur central a été retravaillée pour gagner en fluidité et en sensations, notamment sur les Rayfield Caliburn, Quadra Turbo R, Herrera Riptide, etc.

Modification ou amélioration des réglages de plusieurs véhicules. Modèles concernés : Mizutani Hozuki MH1, MH2 et « Hoseki », Villefort Deleon V400, V410 Coupe et « Vindicator », Thorton Colby CST40, Mahir Supron FS3-T, Chevillon Centurion 1000, Quadra Type 66 « Hoon » et bien d’autres.

Modifications spécifiques PC

Ajout d’un paramètre Utilisation des processeurs hybrides sous Gameplay → Performance. Il peut être réglé sur « Auto » (le système d’exploitation décide automatiquement de la répartition des fils entre les cœurs) ou « Priorité aux cœurs P » (les cœurs performants sont utilisés en priorité). Le mode « Auto » est activé par défaut.

Implémentation d’un correctif améliorant les performances, en particulier sur les cartes graphiques AMD RX Vega.

Divers

Ajout de la fonctionnalité CrystalCoat qui vous permet de changer la peinture d’un véhicule. Cette technologie ayant été développée par Rayfield, elle est donc uniquement disponible sur les véhicules Rayfield que vous possédez.

La zone morte interne de la manette a désormais de nouvelles valeurs par défaut pour les joueurs qui n’y ont pas touché, car les anciennes valeurs par défaut pouvaient entraîner un drift du joystick.

Correction d’un bug qui empêchait parfois la fermeture de la porte de l’appartement du Mégabuilding H10.

REDmod

Mise à jour de la liste d’adresses pour les moddeurs.