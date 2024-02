Soldes : le puissant mini pc T-bao MN57 est bradé à 349€

Pendant une durée limitée, le mini pc T-bao MN57 est en promotion à seulement 349,99€ sur le site chinois Geekbuying. L’expédition se fait depuis un entrepôt européen situé en Allemagne.

Pour obtenir ce tarif réduit n’oubliez pas d’indiquer le code promo NNNFRTMN57 qui permet d’obtenir 50€ de remise. Il permet de faire passer son prix de 399,99€ à 349,99€ seulement.

Le mini pc T-bao MN57 est une bonne petite machine homogène et performante. Elle est animée par un processeur 8 coeurs / 16 threads AMD Ryzen 5700U cadencé à 1,9 GHz (boost à 4,3 GHz) et qui intègre une puce grapique AMD Radeon Graphics 8. La machine dispose de 32 Go de mémoire vive DDR4-3200 et elle est équipé d’un SSD M.2. NVMe d’une capacité de 1 To.

Le T-bao MN57 supporte les connexions sans fil WIFI 6 (802.11AX) et le Bluetooth 5.2. Mis à part ça, la connectique du mini pc semble assez complète puisqu’on trouve deux ports Ethernet RJ45 : un fonctionnant à 1 Gbps et un autre fonctionnant à 2,5 Gbps mais aussi un port USB C, un DisPlayport, un port HDMI, deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0 et une prise casque.

A noter que le machine est évolutive puisqu’on peut changer la RAM et on peut ajouter si on le souhaite un SSD au format 2,5 SATA en complément du SSD M.2. de 1 To déjà en place. A noter aussi que Windows 11 est livré pré-installé.

A 349,99€ (grâce au code promo NNNFRTMN57) c’est vraiment une très bonne affaire. Certes c’est plus cher que le mini pc Nipogi AK2 Plus qu’on trouve en ce moment à 199€ (voir ce bon plan) et qu’on a testé en détails dans cet article mais la machine T-bao MN57 est autrement plus puissante et performante. Elle permettra d’effectuer de nombreuses tâches avec une souplesse et une fluidité sans pareil.