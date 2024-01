Soldes : le mini PC NiPoGi AK2 Plus est à 199€ sur Amazon.fr

En cette période de soldes, le mini PC NiPoGI AK2 Plus est disponible à seulement 199,91€ sur Amazon.fr. Pour obtenir ce tarif il est nécessaire de cocher le coupon de réduction présent sur la page du produit. Cela permet de faire passer son prix de 249,91€ à 199,91€ au moment de valider la commande.

C’est une petit machine plutôt sympathique qu’on a déjà eu l’occasion de tester sur Bhmag. Le test complet de la bête est d’ailleurs disponible sur cette page.

Pour rappel : pendant le Black Friday la machine était trouvable à 159€ seulement. Désormais elle coûte généralement 259€ soit 100€ de plus. Par conséquent à 199,91€ ça reste une bonne affaire si vous êtes à la recherche d’une machine bureautique / multimédia pas chère.

NiPoGI AK2 Plus à 199,91€ sur Amazon.fr (en cochant le coupon de 50€)

La mini machine NiPoGI AK2 Plus est animée par un processeur 4 coeurs Intel N100 Alder Lake-N cadencé à 3,4 GHz et intégre une puce graphique Intel UHD Graphics 750. Elle embarque 16 Go de RAM DDR4 (non extensible) et un SSD M.2. de 512 Go.

La connectique du NiPoGI AK2 Plus se compose de : 1 port Ethernet RJ45, deux ports HDMI 2.0, deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0 et une prise jack pour le casque. Pour se connecter sans fil : le support du WIFI 5 (802.11ac) et du Bluetooth 4.2 sont présents.

A 199,91€ la machine est prête à l’emploi. Même Windows 11 Pro est livré préinstallé. Il sufit de la connecter à un écran (moniteur PC ou téléviseur) pour que ce soit immédiatement opérationnel.