Ajoutez 2 To de stockage aux consoles Xbox Series S et X

Western Digital vous aide à ajouter 2 To de stockage aux consoles Xbox Series S et X

Depuis 2023, le fabricant Western Digital propose une carte d’extension dont le but est d’augmenter sensiblement la capacité de stockage des consoles Xbox Series S et X. Sa carte porte le nom de WD Black C50.

Pour l’instant, le WD Black C50 n’existait qu’en deux capacités de stockage : 512 Go et 1 To. Mais étant donné que les jeux occupent de plus en plus de place sur la console, Western Digital a décidé de décliner sa carte d’extension avec un modèle 2 To.

Le fabricant explique :

Avec des jeux dépassant de plus en plus fréquemment les 100 Go, la nouvelle carte d’extension de stockage WD_BLACK C50 de 2 To pour Xbox offre l’espace nécessaire aux gamers. Au cœur de la carte, le SSD NVMe WD_BLACK C50 délivre des vitesses exceptionnelles, tandis que son intégration avec des fonctionnalités Xbox telles que l’Xbox Velocity Architecture et le Quick Resume garantit une expérience fluide et immersive. Cette solution rapide et facile permet d’augmenter considérablement la capacité des Xbox Series X|S, tout en conservant les performances du stockage interne de la console. Il suffit de brancher cette carte sous licence officielle directement dans la console pour profiter d’un espace supplémentaire permettant de garder davantage de jeux installés.

La carte d’extesion WD Black C50 à destination des consoles Xbox Series S et X coûte 109,99€ (512 Go), 153,72€ (1 To) et 280,99€ (2 To).