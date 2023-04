WD Black C50 : 1 To de stockage additionnel pour les Xbox Series S et X

Seagate propose depuis quelques années une carte d’extension pour augmenter la capacité de stockage des consoles Xbox Series S et Xbox Series X. Cette solution se présente sous la forme d’une cartouche qui vient se plugger à l’arrière de la console afin de bénéficier d’un espace de stockage supplémentaire.

L’idée est bonne, le produit est bon. Le souci c’est que le module d’extension est loin d’être donné. Déjà à sa sortie il était assez onéreux (269€ pour le module 1 To). Les prix ont baissé depuis… mais d’après les derniers tarifs d’Amazon.fr il faut tout de même encore débourser actuellement 131€ pour la carte d’extension de 512 Go, 214€ pour le modèle 1 To et pas moins de 379€ pour le module de 379€.

Ca reste vraiment très cher pour une extension de stockage. Et apparemment même Microsoft, le fabricant des Xbox Series S/X en est conscient. C’est pourquoi Microsoft à solliciter Western Digital pour mettre au point une solution plus économique.

Le fabricant Western Digital devrait donc dévoiler prochainement le WD Black C50 : son propre module d’extension. Le produit n’a pas encore été annoncé par le constructeur. Il a simplement fait brièvement son apparition sur internet suite à une fuite (involontaire ?) du site Best Buy qui a affiché durant quelques heures le WD Black C50 au prix de 179,99$ soit environ 163€ HT.

Comme prévu, le produit de Western Digital sera donc moins cher que celui de Seagate, ce qui devrait permettre à un plus grand nombre de gamers de sauter le pas et d’augmenter la capacité de stockage de leur console Xbox Series S/X.

A noter que les solutions de stockage de Seagate et Western Digital à destination des Xbox Seriers S et X utilisent un format propriétaire initié par Microsoft, c’est pourquoi ils restent assez chers.

Pour information, sur la console PS5 de Sony c’est beaucoup plus abordable. En effet, comme on l’a vu dans cette news on peut installer un simple SSD M.2. NVMe à condition qu’il réponde aux spécifications techniques annoncées par Sony.