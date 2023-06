Des cartes mémoires CFexpress encore plus rapides chez Lexar

Afin de répondre aux besoins de stockage sans cesse plus important des photographes et des vidéastes, le fabricant Lexar dévoile aujourd’hui trois nouvelles gammes de cartes mémoires CFexpress de type B : la série Diamond, la série Gold et la série Silver.

La série de cartes CFexpress Lexar DIAMOND est la plus haut de gamme. Elle est disponible pour le moment avec des capacités de stockage de 128 Go et 256 Go mais un modèle de 512 Go verra le jour dans le courant du mois de juin. En terme de débits, les cartes offrent des taux de transferts de 1.900 Mo/s en lecture et de 1.700 Mo/s en écriture.

De son côté, la série GOLD vise le milieu de gamme. Les cartes existaient jusqu’à présent avec une capacité de 128 Go, 256 Go et 512 Go mais le fabricant a poussé le curseur un peu plus loin et les CFexpress Gold sont maintenant disponibles également en version 1 To et 2 To. Ces deux capacités offrent des débits de 1.900Mo/s en lecture et 1.500Mo/s en écriture alors que les modèles précédents atteignaient respectivement 1.750Mo/s en lecture et 1.500Mo/s en écriture.

Et enfin on trouve également la série SILVER qui se destine aux utilisateurs néophytes. Déjà disponible en 128 Go et 256 Go, la série Silver s’étoffe avec l’arrivée d’un modèle 512 Go. Les cartes mémoires de la gamme Silver offrent des taux de transfert pouvant aller jusqu’à 1.750 Mo/s en lecture et 1.300 Mo/s écriture.

Voilà les tarifs annoncés pour les différentes séries de cartes CFexpress :