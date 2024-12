Les caractéristiques du mini pc Geekom QS1 Pro ont fuité

Les spécifications techniques d’un premier mini pc GEEKOM QS Series équipé d’une puce Snapdragon ont fuité sur la toile. On en avait déjà parlé brièvement la semaine dernière.

D’après le site VideoCardz, le QS1 Pro sera équipé d’un processeur 12 coeurs Qualcomm SnapDragon X1E-80-100 cadencé à à 3,8 GHz (avec boost à 4,2 GHz). Il disposera également d’une puce graphique Adreno capable d’offrir jusqu’à 4,6 TFLOPS.

Le mini pc QS1 Pro embarquer 64 Go de mémoire LPDDR5 (Dual Channel à 5600 MHz) et il offrira un emplacement M.2 PCIe 4.0 pour accueillir un SSD M.2.NVMe d’une capacité maximum de 2 To.

Au niveau de la connectique, la mini machine offrira un port USB4, trois ports USB 3.2 Gen 2 et un port USB 2. On trouvera aussi un port HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 et un port Ethernet RJ45 à 2,5 Gbps. En complément, le support du WIFI 7 et du Bluetooth 5.4 seront également de la partie.

Toujours d’après nos confrères, cette première machine Snapdragon ne devrait pas être spécialement abordable (nouveauté oblige) puisque son prix devrait être compris entre 700 et 800€.