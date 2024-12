Voilà deux nouveaux SSD portables chez LEXAR : SL300 et ES3

Le fabricant LEXAR étoffe sa gamme de SSD avec deux nouveaux dispositifs de stockage : le SL300 et le ES3. Ce sont deux SSD portables mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment deux SSD différents puisqu’ils sont en tous points identiques d’un point de vue technique, par contre le SL300 est de couleur noire alors que le ES3 est de couleur argent.

Les deux SSD mesurent 100,6 mm de long sur 50 mm de large et 10,5 mm d’épaisseur. Ils pèsent 42 grammes seulement.

Les SSD LEXAR SL300 et ES3 sont tous les deux équipés d’un connecteur USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps). D’après le constructeur, ils peuvent offrir des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 1.050 Mo/s en lecture et jusqu’à 1.000 Mo/s en écriture.

Les SSD sont résistants à la poussière et à l’eau. Ils sont d’ailleurs certifiés IP54. A noter qu’ils résistent également aux chutes (jusqu’à 2 mètres).

Les LEXAR SL300 et ES3 existent tous les deux avec une capacité de stockage de 1 To et 2 To. Ils coûtent respectivement 89,99€ et 149,99€. On peut d’ailleurs dégoter le LEXAR ES3 de 1 To en promotion à 80,99€ et le modèle 2 To à 134,99€.