C’est officiel : le SSD Samsung 90 EVO est annoncé ! (et dispo)

Après plusieurs mois d’attente et de bruits de couloir en tous genres, le SSD Samsung 990 EVO vient (enfin) d’être annoncé par le constructeur. Cette nouvelle référence arrive finalement quasiment un an et demi après le 990 Pro qui a été lancé en août 2022.

Le Samsung 990 EVO est un SSD M.2. NVMe un peu « bâtard » puisqu’il est compatible à la fois avec l’interface PCI Express 4.0 (en 4x) mais aussi avec l’interface PCI Express 5.0 (en 2x seulement par contre). Cela permet de pouvoir l’utiliser sur les plateformes très récentes qui disposent d’une interface PCIe 5.0 mais aussi sur celles en PCIe 4.0.

Sur le plan technique, le 990 EVO est un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui embarque de la mémoire V-NAND Flash 3D TLC et un contrôleur maison. Il existe en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To.

Voilà les débits annoncés pour chaque modèle :

Samsung 990 EVO 1 To : 5.000 Mo/s en lecture, 4.200 Mo/s en écriture (680K/700K iOPS)

5.000 Mo/s en lecture, 4.200 Mo/s en écriture (680K/700K iOPS) Samsung 990 EVO 2 To : 5.000 Mo/s en lecture, 4.200 Mo/s en écriture (800K/800K iOPS)

Le SSD est annoncé avec une endurance de 600 To (1 To) et 1200 To (2 To). Couvert par une garantie de cinq années, le 990 EVO est commercialisé dès maintenant dans le commerce. il coûte 129,99€ sur Amazon.fr en version 1 To et 208,39€ en version 2 To.