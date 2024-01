Corsair dévoiler un nouveau SSD M.2. : le MP600 Elite

Corsair lance aujourd’hui un nouveau SSD M.2. NVMe PCie 4.0 qui porte le nom de MP600 Elite. C’est un SSD M.2. au format 2280 qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 163 couches d’origine Toshiba ainsi qu’un contrôleur Phison E27T.

Le MP600 Elite existe pour l’instant en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To mais une version 4 To est d’ores et déjà prévu pour le mois d’avril d’après le fabricant.

Au niveau des débits, le SSD propose des taux de transferts de 7.000 Mo/s en lecture et de 6.500 Mo/s en écriture, le tout avec respectivement 1.000K et 1.200K iOPs en lecture/écriture 4K.

A noter que le MP600 Elite existe en plusieurs déclinaisons avec ou sans dissipateur thermique. Corsair annonce un prix de vente de 99,99€ pour le modèle 1 To et un tarif de 184,99€ pout le modèle 2 To.