Corsair lance le MP600 Micro : un SSD M.2. au format 2242

Le nouveau Corsair MP600 Micro est un SSD M.2. NVMe un peu plus compact que d’habitude. Il se présente au format 2242 (22 mm de large sur 42 mm de long ) alors que les SSD M.2. les plus répandus sont des modèles 2280 qui mesurent 22 x 80 mm.

Le MP600 Micro intéressera en particulier les possesseurs de machines ultra portables et de consoles PC capables de prendre en charge ce facteur de forme. Cc’est le cas par exemple de la console Lenovo Legion Go.

Mis à part ça, le Corsair MP600 Micro tire partie d’une interface PCI Express 4.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Etrangement, ce SSD est proposé par Corsair en une seule et unique capacité de stockage de 1 To. Un modèle 2 To aurait été le bienvenue…

Le MP600 Micro de 1 To offre des débits de 5.100 Mo/s en lecture et de 4.300 Mo/s en lecture (600K/890K iOPS en lecture/écriture 4K).

Annoncé avec un MTBF de 1,5 millions d’heures et une garantie de cinq années, le MP600 Micro offre une endurance de 600 TBW. Il sera commercialisé d’ici quelques jours en Europe. On peut d’ailleurs déjà le trouver référencé à 84,99€ sur Amazon.fr et à 84,99€ sur TopAchat.