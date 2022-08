Samsung officialise le 990 Pro et ce n’est pas celui qu’on croyait !

Rappelez-vous, il y a une dizaine de jours des rumeurs laissaient entendre que Samsung allait dévoiler un nouveau SSD : le Samsung 990 Pro qui était soit disant un modèle PCI Express 5.0 qui allait tout déchirer et qui allait offrir des débits de plus de 14.000 Mo/s.

Et bien mauvaise nouvelle : les rumeurs étaient infondées ! En effet, Samsung vient d’officialiser le Samsung 990 Pro et c’est « simplement » un SSD M.2. PCI Express 4.0. Enfin quand on dit « simplement » c’est parce qu’on est déçu qu’il ne soit pas en PCI Express 5.0 mais sinon il est extrêmement performant pour un SSD en PCI Express 4.0.

La preuve : le constructeur annonce que son bébé offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 7.450 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.900 Mo/s en écriture. A titre de comparaison, la gamme 980 Pro de Samsung promettait au mieux 7.000 Mo/s en lecture et 5.000 Mo/s en écriture. Le gain est donc plus que notable. Pour les iOPS, le 990 Pro peut atteindre jusqu’à 1400K / 1550K iOPS en lecture – écriture 4K.

Le Samsung 990 Pro se présente sous la forme d’un SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x. Il embarque de la mémoire V-NAND Flash 3D TLC et un contrôleur maison.

Le Samsung 990 Pro sera disponible dans le commerce à partir du mois d’octobre en deux capacités de stockage : 1 To (179$) et 2 To (309$).

A noter qu’une déclinaison du 990 Pro avec dissipateur thermique sera également proposé (le tarif n’est pas connu pour l’instant). Le constructeur prévoit également de mettre sur le marché une version 4 To qui devrait arriver l’année prochaine.

Voilà les caractéristiques techniques du Samsung 990 Pro :