Apple vend une chiffonette de nettoyage pour la modique somme de 25€ et sans grande surprise ça se vend et même plutôt bien puisqu’elle est en rupture de stock.

Insolite : la chiffonnette Apple à 25€ existe et le pire c’est qu’elle se vend !

Comme dit l’adage « Quand on aime on ne compte pas ». Et apparemment certains fans d’Apple ont fait de cet adage une devise, que dis-je un mode de vie : ils aiment et ils ne comptent pas !

La preuve en est encore aujourd’hui avec cette magnifique chiffonnette Apple vendue la bagatelle de 25€ pièce. Non seulement elle existe et elle est vente sur le site d’Apple, mais en plus elle est déjà en rupture de stock ! Preuve s’il en est que le marché de la chiffonnette avait vraiment besoin d’Apple pour se renouveler…

Il faut dire que cette chiffonnette exceptionnelle est, dixit Apple « constituée d’un matériau non abrasif doux au toucher, la chiffonnette nettoie n’importe quel écran Apple, y compris ceux en verre nano‑texturé, de façon efficace et sûre. »

Si la fameuse chiffonnette peut nettoyer « n’importe quel écran Apple » c’est sûrement ce qui doit justifier son tarif élevé aux yeux d’Apple. Car oui Apple n’y va pas avec le dos de la cuillère pur vanter son produit. Mieux encore, Apple se permet même de publier une liste des machines compatibles avec sa chiffonnette :

Et bien sûr la fameuse liste ne contient que des produits Apple (iPhone, iPad, Apple Watch, Macbook, etc..) n’espérez pas y trouver le moindre PC et encore moins le moindre smartphone ou tablette fonctionnant sous Android. Cela ferait sûrement tâche dans le listing d’Apple…

Peut être que pour fonctionner avec un PC ou un appareil Android, la chiffonnette aura besoin d’une mise à jour de firmware. Ou alors il faudra attendre l’année prochaine et la sortie d’une nouvelle chiffonnette (édition 2022) pour que la compatibiltié soit assurée.

Quoiqu’il en soit, à l’heure de publier cette brève, la chiffonnette d’Apple est en rupture de stock et le fabricant indique sur son site qu’elle sera à nouveau disponible d’ici 10 à 12 semaines. Merde! Moi qui comptait justement offrir une chiffonnette à ma nièce à Noël… me voilà bien dans la panade !

Comme quoi, Apple peut vendre tout et n’importe quoi et ce à n’importe quel prix et ça se vend. A ce niveau là, le fabricant aurait vraiment tort de s’en priver…

Dans le même genre, Apple nous avait déjà gratifié de magnifiques roulettes à 849€ pour son Mac Pro.