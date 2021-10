Le jeu d’horreur Among the Sleep est gratuit pendant une semaine

Comme d’habitude, Epic Games offre un nouveau jeu cette semaine. Cette fois-ci il s’agit du jeu Among the Sleep (Enhanced Edition) que vous pouvez télécharger sur cette page de l’Epic Games Store.

Le jeu gratuit jusqu’au jeudi 28 octobre à 17 heures.

Dans ce jeu, vous incarnez un enfant de 2 ans qui part à la rercherche de sa mère

Extrait :

Among the Sleep est un jeu d’aventure-horreur à la première personne dans lequel vous incarnez un enfant de deux ans. Après avoir été réveillé au milieu de la nuit par des bruits mystérieux, vous commencez à explorer l’obscurité en quête de réconfort.

Le jeu exprime l’horreur par le biais de l’atmosphère et de l’exploration, sans score ni système de combat. Dans Among the Sleep, vous êtes vulnérable, effrayé, et vous essayez de comprendre le monde qui vous entoure.