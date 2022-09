Et si les personnages de la série Better Call Saul faisaient partie du jeu GTA V ? C’est ce que s’est amusé à imaginer l’artiste et youtubeur Hyanide

Insolite : et si Better Call Saul était dans GTA 5 ?

Et si les personnages de la série Better Call Saul faisaient partie du jeu GTA V ? C’est ce que s’est amusé à imaginer l’artiste et youtubeur Hyanide qui a publié cette vidéo :

Hyanide est un artiste qui produit des fanarts. On peut retrouver son travail sur cette page et découvrir les différents personnages et situations qu’il a imaginé pour concevoir sa vidéo.

A noter qu’il n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a déjà produit il y a quelques temps une vidéo similaire consacrée cette fois à la série Breaking Bad.