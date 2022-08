ADATA UE800 : une clé usb qui dépote mon pote…

La clé usb UE800 est le nouveau joujou du fabricant ADATA. C’est une clé usb plutôt haut de gamme qui est équipée d’un port USB type C qui répond à la norme USB 3.1 Gen2 (10 Gb/s).

Grâce à l’utilisation de cette interface et d’une mémoire NAND flash rapide, la UE800 est capable d’atteindre des taux de transferts élevés, ce qui sera plus qu’appréciable durant la copie et/ou le transfert de données.

D’après le constructeur, en fonction des modèles la clé peut atteindre des débits pouvant aller jusqu’à 1.000 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture. Dans la pratique, les performances de la clé varient en fonction de la capacité de chaque modèle :

UE800 128 Go : 1.000 Mo/s en lecture, 550 Mo/s en écriture

1.000 Mo/s en lecture, 550 Mo/s en écriture UE800 256 Go : 1.000 Mo/s en lecture, 950 Mo/s en écriture

1.000 Mo/s en lecture, 950 Mo/s en écriture UE800 512 Go : 1.000 Mo/s en lecture, 1.000 Mo/s en écriture

Pour information, la UE800 se présente sous la forme d’une clé en métal de couleur argent qui mesure 73 x 21,3 x 8,9 mm et pèse 13 grammes. La clé est dite « capless » ce qui signifie qu’elle est est dépourvue de capuchon. Le connecteur usb est rétractable : il suffit de faire coulisser un petit levier pour sortir ou ranger le connecteur usb au sein de la coque maétallique.

Les trois capacités annoncées (128 Go, 256 Go et 512 Go) seront commercialisées prochainement un peu partout dans le monde. Les clés seront couvertes par une garantie de cinq années.