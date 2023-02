Les jeux Game Boy et Game Boy Advance débarquent sur Nintendo Switch

Après les jeux NES, SNES, Nintendo 64 et Mega Drive, c’est maintenant au tour des jeux Game Boy et Game Boy Advance de débarquer sur la Nintendo Switch.

Après les jeux Nintendo NES, Super Nintendo, Nintendo 64 et MegaDrive, c’est maintenant au tour des jeux Game Boy et Game Boy Advance de débarquer sur la Nintendo Switch. En effet, la firme nippone vient d’annoncer la disponibilité dès aujourd’hui de plusieurs jeux issus de la Game Boy et de la Game Boy Advance sur son service en ligne Switch Online.

A noter toutefois que s’il faut disposer d’un abonnement au pogramme Nintendo Switch Online pour profiter des jeux Game Boy, il faudra être en possession d’un abonnement Nintendo Switch Online + pack additionnel pour titiller les jeux Game Boy Advance (ce qui était déjà le cas pour la Nintendo 64 et la Mega Drive)

Quels jeux Game Boy sont disponibles via Nintendo Switch Online ?

Les joueurs qui disposent d’un abonnement Switch Online peuvent dès à présent jouer à une sélection de jeux Game Boy sur la Nintendo Switch.

Voilà les titres Game Boy annoncés et disponibles : Tetris, Super Mario Land 2, The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX, GARGOYLE’S QUEST, Game & Watch Gallery 3, Alone in the Dark – The New Nightmare, Metroid II, Wario Land 3 et Kirby’s Dream Land.

Nintendo promet déjà que quatre nouveaux titres seront disponibles prochainement pour compléter la sélection : Kirby’s Tilt ‘N Tumble, Pokémon Trading Card Game, The Legend of Zelda: Oracle of Ages et The Legend of Zelda: Oracle of Seasons

Quels jeux Game Boy Advance sont disponibles via Nintendo Switch Online + pack additionnel ?

Les personnes abonnées au programme Nintendo Switch Online + pack additionnel peuvent profiter des jeux Game Boy mais aussi des jeux Game Boy Advance.

Les jeux GBA suivants sont annoncés et disponibles dès maintenant : Mario Kart: Super Circuit, Mario & Luigi: Superstar Saga, The Legend of Zelda: The Minish Cap, Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3, WarioWare, Inc. : Mega Mini-jeux et Kuru Kuru Kururin.

D’autres jeux arriveront prochainement : Kirby et le Labyrinthe des Miroirs, Metroid Fusion, Fire Emblem,F-Zero Maximum Velocity et Golden Sun.