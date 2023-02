Sortie des drivers GeForce en version 528.49 WHQL

NVIDIA a publié les pilotes GeForce 528.49 WHQL. Ces nouveaux drivers supportent les nouveaux GPU GeForce RTX 40 pour notebook. Ils prennent également en charge les derniers jeux compatibles avec la technologie NVIDIA DLSS, notamment Hello Neighbor 2 et PERISH.

Les GeForce 528.49 WHQL supportent aussi Company of Heroes 3 et la dernière mise à jour de World of Warcraft qui prend en charge NVIDIA Reflex.

Plusieurs problèmes ont également été corrigés par les drivers :

Adobe Bridge stability issues with 528.02 [3957846]

Disable Hitman 3 Resizable Bar profile on Intel platforms [3956209]

Discord update causes GPU memory clocks to drop to P2 state [3960028]

Si vous possédez une carte graphique NVIDIA GeForce, sachez que vous pouvez télécharger les GeForce 528.49 WHQL directement sur le site de NVIDIA.