Nouveau record : la Nintendo Switch devient la 3ème console la plus vendue au monde

D’après les derniers chiffres (PDF) publiés par Nintendo, la console Nintendo Switch se vend toujours aussi bien. Certes, les chiffres sont un peu en recul par rapport à l’année dernière (-21%) en raison de la pénurie mondiale de composants électroniques qui touche tout le secteur high tech.

Néanmoins force est de constater que la machine attire toujours autant les foules. En effet, la console hybride de Nintendo s’est écoulée à 8,22 millions d’exemplaires uniquement au cours du dernier trimestre 2022, ce qui porte à un total de 122,55 millions de Nintendo Switch vendues depuis sa sortie en 2017 (dont 7 millions rien qu’en France).

Pour rappel, à la date du 1er février 2020 la Nintendo Switch s’était écoulée à 52,48 millions d’exemplaires, à la date du 2 février 2021 Nintendo annonçait être très proche des 80 millions d’unités vendues et le 9 août 2021 le cap des 89,04 millions d’exemplaires était franchi. En début d’année dernière, plus précisémment le 10 février 2022 la Nintendo Switch revendiquait 103,51 millions d’unités.

Les chiffres continuent donc de croître et la console attire toujours les joueurs. Grâce son chiffre de 122,55 millions d’unités, la Nintendo Switch se permet désormais de devenir la troisième console la plus vendue de l’histoire du jeu vidéo juste derrière la Nintendo DS (154 millions d’unités) et la PS2 (155 millions d’exemplaires).

Voilà d’ailleurs un petit tableau récapitulatif :

Le TOP 10 des consoles les plus vendues dans le monde

1 – Sony Playstation 2 : 155 millions de consoles

2 – Nintendo DS : 154 millions de consoles

3 – Nintendo Switch : 122,55 millions de consoles

4 – Nintendo Game Boy : 118,7 millions de consoles

5 – Sony Playstation 4 : 117,2 millions de consoles

6 – Sony Playstation 1 : 102,49 millions de consoles

7 – Nintendo WII : 101,6 millions de consoles

8 – Sony Playstation 3 : 87,4 millions de consoles

9 – Microsoft Xbox 360 : 87,4 millions de consoles

10 – Nintendo Game Boy Advance : 81,5 millions de consoles