Plus de 7 millions de Nintendo Switch ont été vendues en France depuis sa sortie

Depuis son lancement en 2017, la Nintendo Switch ne cesse de cartonner. La console hybride de Big N a su trouver son public aussi bien chez les gamers sédentaires qui apprécient jouer sur la console de salon tranquillement dans leur canapé que chez les gamers nomades qui l’utilisent en temps que console portable.

Au cours de l’année 2022, la Nintendo Switch a été vendue à 987.000 exemplaires en France. Au total, depuis la sortie la machine cela porte à 7,09 millions d’unités écoulées uniquement dans l’héxagone. Un chiffre impressionnant qui fait de la Nintendo Switch la console la plus vendue en France. Elle se permet même de détrôner la Wii qui était jusqu’alors la première du classement depuis pas moins de dix ans du haut de ses 6,3 millions d’exemplaires.

Selon Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France : « Nous avons vendu 987.000 Switch en 2022, ce qui est la meilleure performance du marché. Une console sur deux en France l’an passé était une Switch […] 10,5 % des 67 millions de Français sont équipés d’une Switch ».

Certains jeux de la Switch ont également atteint de très bons scores dans l’hexagone. On peut citer par exemple les titres Pokemon Violet/Ecarlate qui se sont vendus à 700.000 exemplaires, suivi par Pokemon Arceus (575.000 unités) ou l’indétronâble Mario Kart 8 Deluxe qui s’est écoulé à 445.000 unités. Une information guère étonnante pour ce dernier qui est, rappelons-le, le jeu Switch le plus vendu au monde avec plus de 48 millions d’exemplaies vendus d’après ce TOP 10.

Au niveau mondial, la Nintendo Switch se vend également très bien. Pour rappel, la console a franchi le cap des 103 millions d’unités vendues dans le monde en février 2022. Et d’après les derniers chiffres officiels publiés par Nintendo en septembre 2022 : ele aurait dépasser les 114 millions d’unités.

Nul doute que depuis cette dernière annonce, la firme a continué d’écouler un grand nombre d’exemplaires de sa célèbre console, d’autant plus que les fêtes de fin d’année ont du y contribuer pour beaucoup.