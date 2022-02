Nintendo a écoulé 103,54 millions de Nintendo Switch depuis 2017

La Nintendo Switch rencontre toujours autant de succès. Et les ventes sont loin de s’essoufler (bien au contraire même…) puisque la société annonce que sa console hybride s’est écoulée à 103,54 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 2017.

Le chiffre de 103,54 millions d’unités regroupe les ventes de l’ensemble des modèles de Nintendo Switch mises sur le marché. Cela comprend : la Nintendo Switch classique, la Switch Lite (qui est un modèle uniquement portable) et enfin le dernier modèle en date, la Nintendo Switch OLED.

Grâce à ce très bon score, la machine de Nintendo continue de gravir petit à petit les échelons et à se hisser en haut du podium des consoles les plus vendues ces dernières années. Elle se permet même de dépasser la Nintendo WII dont les ventes atteignaient 101,6 millions d’exemplaires en fin de carrière.

1 – Nintendo DS : 154 millions de consoles

2 – Nintendo Game Boy : 118,7 millions de consoles

3 – Nintendo Switch : 103,54 millions de consoles

4 – Nintendo WII : 101,6 millions de consoles

5 – Nintendo Game Boy Advance : 81,5 millions de consoles

Pour rappel, à la date du 1er février 2020 la Nintendo Switch s’était écoulée à 52,48 millions d’exemplaires, à la date du 2 février 2021 Nintendo annonçait être très prohce ds 80 millions d’unités vendues et cet été, le 9 août 2021 le cap des 89,04 millions d’exemplaires était franchi.

Malgré la pénurie de composants électroniques qui touche le secteur high tech, la firme Nintendo arrive donc à tirer son épingle du jeu et à écouler sa console hybride en grandes quanités, et ce au grand dam de Sony et Microsoft qui peinent à répondre à la demande et qui font toujours face à des problèmes d’approvionnement.