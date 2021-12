Des consoles Playstation 5 de toutes les couleurs !

Les possesseurs de console Playstation 5 pourront bientôt personnaliser leur machine avec la couleur de leur choix. En effet, le fabricant Sony vient d’annoncer la mise en vente de façades de différents coloris.

Pour ceux qui en ont assez d’avoir une PS5 de couleur blanche, il sera donc possible de changer les façades de la console et posséder ainsi une version plus colorée.

Pas moins de 5 coloris sont annoncés : rouge, violet, noir, bleu et rose. Pour installer l’une des nouvelles facçades il suffira simplement de retirer la façade blanche d’origine de la Playstation 5 et de clipser à la place l’une des façades de couleur.

Sony indique sur son blog que les façades noir et rouge seront disponibles à la vente dès le mois de janvier 2022 tandis que les trois autres coloris arriveront durant le premier trimestre 2022.

Aux USA, les façades sont annonceés au prix de 55$. On ne sait pas encore quel sera le tarif en Europe mais ça devrait tourner autour de 55€ très certainement.