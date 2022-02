Nous sommes en 2022 et ASUS annonce un graveur DVD externe (hé oui !)

Ca fait un sacré bout de temps qu’on n’avait pas annoncé la sortie d’un nouveau graveur sur Bhmag. Il faut dire que ce genre de périphériques à de moins en moins la côte auxprès du grand public depuis plusieurs années. Et les utilisateurs préférent se tourner vers des solutions de stockage externes beaucoup plus flexibles et performantes, que ce soit des clés usb, des disques durs ou des SSD externes, des cartes mémoire, des NAS, etc…

C’est donc avec un peu de nostalgie qu’on vient d’apprendre l’arrivée d’un nouveau graveur chez ASUS. Le bestiau porte le doux nom de ZenDrive V1M. C’est un graveur DVD externe au format slim. Il est équipé d’un port USB de type C ce qui permet de le connecter à la plupart des PC ou MAC récents.

L’appareil mesure 150 mm (longueur) x 142 mm(largeur) x 14,6 mm (épaisseur) et pèse environ 255 grammes. Son revêtement est de couleur noire. Le câble usb peut se ranger dans l’un des coins de l’appareil dans un emplacement prévu spécialement à cet effet. Ca évitera de le perdre.

On notera la présence d’un joli petit logo « Windows 11 Ready » sur le site du constructeur histoire de surfer sur la vague Windows 11 et prouver qu’on est bien en 2022 et pas aux débuts des années 2000. Période faste durant laquelle Bhmag parlait quotidiennement des graveurs, des logiciels de gravure et tester des graveurs très régulièrement.

Bref… nous sommes en 2022 et ASUS vient d’annoncer le ZenDrive V1M. Un graveur qui se contente de supporter uniquement les DVD. Il ne prend pas en charge les Blu-ray ni les DVD-RAM.

Par contre, il supporte les M-DISC. Ce sont des DVD spéciaux prévus pour de l’archivage longue durée. En théorie, les données sauvegardées sur un tel disque peuvent être stockées pendant 1.000 ans, mais il s’agit de données théoriques donc (très) difficilement vérifiables…

Au niveau des caractéristiques techniques, ASUS annonce des vitesses de gravure de : 8x pour les DVD-R et DVD+RW, 6x pour les DVD+R DL et DVD-R DL, 8x pour les DVD+RW, 6x pour les DVD-RW, 4x pour les DVD M-DISC, 24x pour les CD et 24x pour les CD-RW. En lecture, le ZenDrive V1M affiche une vitesse maximale de 24x pour les médias CD et de 8x maximum pour les DVD.

Le ZenDrive V1M est annoncé au prix de 45€. Pour ce tarif, vous disposerez du graveur mais aussi d’une suite logicielle composée de plusieurs programmes liés au monde de la gravure : CyberLink Power2Go 8, CyberLink PowerBackup 2.6 et Nero BackItUp. Un utilitaire baptisé ASUS E-Green est également fourni, il permet de paramètrer le graveur et gérer la gestion d’économie d’énergie.