Fin d'une époque : les Blu-ray inscriptibles c'est fini !

Depuis quelques années maintenant, les fabricants d’ordinateurs ne proposent plus de lecteurs optiques ou de graveurs avec leurs machines. La majorité des PC disponibles en ce moment dans le commerce qu’il s’agisse des PC gamers, des PC de bureau ou des PC portables sont dépourvus de tels équipements.

Il est loin le temps où les lecteurs puis les graveurs DVD étaient livrés en standard avec la plupart des machines du marché. Désormais à l’heure du tout dématérialisé les jeux PC ne sont plus vendus en boîte mais sur Steam ou Epic Games, les logiciels ne sont plus vendus sur supports optiques mais proposés directement en téléchargement sur internet, idem pour Windows, et les films et séries se consomment directement en ligne via des plateformes comme Netflix, Amazon Prime Vidéo, etc..

Par conséquent, puisque le matériel pour graver est de moins en moins présent chez les consommateurs, et vu que la plupart des gens ne gravent plus beaucoup de médias optiques, Sony vient d’annoncer une triste nouvelle.

C’est par le biais d’un communique de presse consultable ici que la firme japonaise annonce qu’elle va cesser de produire des Blu-ray inscriptibles. Comprenez par là que les médias BD-R enregistrables ainsi que les BD-RE réenregistrables ne seront plus fabriqués à partir de février 2025. Il en est de même pour les Mini Discs, les MD Data et les mini casettes DV qui ne seront plus produits par Sony à partir du mois prochain.

C’est décidément la fin d’une époque, voilà le communiqué de Sony traduit en français :