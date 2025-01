A partir d’aujourd’hui et pendant une durée d’une semaine (c’est à dire jusqu’au 30 janvier 2025) le jeu Behind the Frame: Les plus beaux paysages est offert sur l’Epic Games Store.

Jeu gratuit : Behind the Frame: Les plus beaux paysages

A partir d’aujourd’hui et pendant une durée d’une semaine (c’est à dire jusqu’au 30 janvier 2025) le jeu Behind the Frame: Les plus beaux paysages est offert sur l’Epic Games Store. Vous pouvez le récupérer gratuitement sur cette page si vous le souhaitez.

Synopsis :

« Guidez le pinceau et résolvez des énigmes pour aider une apprentie artiste à terminer son chef-d’œuvre. Alors que sa toile commence à prendre forme, découvrez un conte émouvant de chance et d’art derrière des moments non liés, mais familiers. »