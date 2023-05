ASUS ROG Ally : une console pour les joueurs PC qui ont la bougeotte

En ce moment, tous les yeux sont braqués en direction du fabricant ASUS qui a dévoilé une machine hybride qui se situe à mi chemin entre un PC et une console portable : la ASUS ROG Ally.

Alors késako ? C’est quoi cette machine ? Et bien c’est une console portable qui est équipée de composants qui viennent tout droit de nos chers PC. La machine en question n’a rien à envier au Steam Deck de Valve qui offre des caractéristiques techniques assez proches.

La console ASUS ROG Ally est animée par un processeur AMD Z1 Extreme (huit coeurs, 16 threads et boost à 5,10 GHz) et elle embarque 16 Go de RAM DDR5. Au niveau du stockage, la machine offre d’origine un espace de stockage de 512 Go sous la forme d’un SSD M.2. NVMe PCIe 4.0 au format 2230 et si cette capacité n’est pas suffisante pour l’utilisateur il est possible de l’augmenter grâce à l’ajout d’une carte mémoire au format microSD.

La parte affichage de la machine est assurée par un écran tactile Full HD de 7 pouces compatible FreeSync Premium qui supporte une définition de 1.920 x 1.080 pixels à la fréquence de 120 Hz et par une puce graphique AMD Radeon Navi3 qui peut atteindre jusqu’à 2,7 GHz.

Sur le papier, la console d’ASUS s’annonce fort prometteuse vu les caractéristiques techniques dont elle dispose. Reste évidemment à voir ce qu’elle vaut dans la pratique, surtout au niveau de la jouabilité et de la prise en main de la bête.

Mais le simple fait de pouvoir jouer à tous les jeux PC du moment, y compris les jeux gourmands en ressources, sur une machine qui dispose d’un format console plutôt que sur un imposant PC gamer ça semble plutôt mal. En plus, la console tourne sous Windows 11 : il sera donc sûrement possible d’installer des applications et des logiciels de toutes sortes histoire d’avoir quasiment son PC dans la poche.

Pour information, l’ASUS ROG Ally est annoncée au prix de 799,99€. Elle est loin d’être donnée mais elle devrait intéresser les gamers qui ont besoin de mobilité ou qui souhaitent jouer à leurs jeux préférés un peu partout y compris en déplacement (transport en commun, vacances, voyages, etc..)

A noter que la machine sera disponible dans le commerce à partir du 13 juin prochain. Elle est déjà proposée en précommande chez plusieurs enseignes : Fnac, CDiscount ou le store d’Asus.