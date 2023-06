Des disques durs à l’effigie de Starfield chez Seagate

La sortie du jeu Starfield est prévue pour le 6 septembre prochain, mais Seagate est déjà dans les starting blocks pour lancer des disques durs à l’effigie du nouveau titre de Bethesda.

Deux disques durs en édition limitée sont annoncés chez Seagate. Le premier fait partie de la gamme Game Drive alors que le second fait partie de gamme Game Hub.

Dans les deux cas, ce sont des disques durs que le fabricant destine aux consoles Xbox Series S, Xbox Series X et Xobx One (mais ils sont bien évidemment utilisables sur n’importe que PC). Ils disposent tous les deux d’un éclairage RGB.

Game Drive « édition Starfield »

Le Game Drive aux couleurs de Starfield est un disque dur portable (qui renferme un disque dur 2,5″). Il mesure 117 x 80 x 14,8 mm. Il est équipé d’un port USB 3.2 Gen1 (5 Gbps). Aucune alimentation autre que le port USB n’est requise pour alimenter la bête. Le Game Drive « Starfield » est décliné en deux capacités de stockage : 2 To (129,99€) et 5 To (199,99€). Ses taux de transferts atteignent 140 Mo/s.

Game Hub « édition Starfield »

De son côté le Game Hub est un disque dur externe (qui embarque un disque dur de 3,5″). Il mesure 198,1 x 41 x 118 mm. Ce modèle peut être positionné horizontalement ou verticalement. Il propose des ports USB C et USB A en façade. Une seule capacité de stockage est disponible : 8 To (279,99€). Au niveau des débits, il propose des taux de transferts de 160 Mo/s.