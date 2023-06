Achetez Office 2021 à 13,05€ et Windows 11 à 10,25€ chez Godeal24

Des centaines de millions de personnes dans le monde utilisent Microsoft Office pour travailler que ce soit à la maison, au bureau ou en classe. Il existe plusieurs façons d’acheter Office. Les versions autonomes d’Office (également appelées versions « locales » ou « permanentes ») vous permettent d’installer et de mettre à jour les applications sur un seul ordinateur. Un autre avantage d’Office 2021 est qu’il s’agit d’un achat unique : il peut être utilisé gratuitement pendant tout le cycle de vie du logiciel.

Actuellement, à l’occasion des ventes flash de Godeal24, vous pouvez acquérir Office 2021 Professional Plus pour seulement 24,25€ en achetant une seule licence. Mais si vous souhaitez obtenir une remise plus importante, sachez que vous pouvez l’obtenir à seulement 13,05€/PC en prenant le pack MS Office pour 5 PC.

Vente flash : MS Office 2021 à partir de 13,05€ !

À l’heure actuelle, Windows 10 est la version du système d’exploitation la plus stable. Les performances de la carte graphique, du disque dur, de l’écran et du son sous Windows 10 sont extrêmement fluides et proches de la perfection. Ca explique pourquoi un grand nombre d’utilisateurs et de joueurs continuent d’utiliser Windows 10 comme on l’a vu dans cette news. Mais Microsoft ne vend plus Windows 10 depuis quelques temps. Ici grâce à ce bon plan vous pouvez acheter un Windows 10 Professionnel authentique chez Godeal24 pour seulement 7,25€ et la bonne nouvelle (la cerise sur le gâteau!) c’est que par la suite vous pourrez mettre à niveau cette exemplaire de Windows 10 vers Windows 11 gratuitement si vous le désirez.

Vente flash : Windows 10 et Windows 11 authentiques au meilleur prix !

Un bundle économique



Jusqu’à 50% sur d’autres Windows via le code GG50

D’autres outils PC au meilleur prix !

Chez Godeal24, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d’argent avec des licences Microsoft à prix réduit, des principaux logiciels de sécurité informatique et d’autres outils informatiques. Obtenez le système d’exploitation Windows et MS Office à un prix imbattable. Faites des achats sans tracas avec la livraison numérique de Godeal24, qui envoie votre logiciel directement à votre adresse e-mail quelques secondes après l’achat. De plus, avec une excellente note TrustPilot de 98% et un support technique expert 24h/24 et 7j/7, vous pouvez être sûr de la qualité du produit que vous achetez.

A noter que Godeal24 propose un support technique professionnel 24h/24 et 7j/7 et un service après-vente à vie pour que vous puissiez utiliser le produit sans problème ! Pour toutes informations, voilà leur mail : service@godeal24.com