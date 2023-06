iFixit démonte la console ASUS ROG Ally

Après s’être attaqué au MacBook Air 15″, les spécialistes du site iFixit se sont penchés sur la console ASUS ROG Ally afin de savoir si elle était démontable et réparable facilement. Ils se sont donc attelés à démonter intégralement la machine, pièces par pièces, afin d’examiner la qualité d’assemblage et son évolutivité.

ASUS ROG Ally késako ?

L’ASUS ROG Ally est ni plus ni moins un PC gamer ultra compact (comme le Steam Deck de Valve) et très performant qui permet de jouer à tous les jeux du moment. Il faut dire que la machine est plutôt bien équipée puisqu’elle dispose : d’un processeur octo-coeur AMD Z1 Extreme qui peut atteindre une fréquence de 5,10 GHz, de 16 Go de mémoire vive (DDR5) et d’un SSD M.2. NVMe de 512 Go au format 2230. Un slot micro SD est également présent pour étendre facilement la capacité de stockage de la machine. L’ASUS Rog Ally est disponible dans le commerce depuis le 13 juin dernier au prix de 799,99€.

Dans sa dernière vidéo, iFixit a désossé l’ASUS ROG Ally et a pu apprécier la facilité du démontage. Il est en effet très aisé de démonter la machine. La nouvelle devrait plaire aux bidouilleurs qui pourront ainsi démonter la console et éventuellement la modifier.

Par exemple, il est possible de changer le SSD par un modèle de plus grande capacité car c’est un SSD M.2. PCIe 4.0 au format 2230 qui prend place dans la console. Et il est possible de trouver de tels modèles chez divers constructeurs tels que Sabrent, Team Group, Corsair, Micron et bien d’autres…

Pour le reste des composants, malheureusement ça va être assez difficile de changer d’autres pièces puisque l’ASUS ROG Ally est tellement compacte que tous les composants ont été miniaturisés à l’extrême par ASUS pour que tout rendre dans un format console.

La vidéo du démontage est accessible ici :