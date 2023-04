Team Group déverse une cargaison de SSD M.2. NVMe

Une cargaison de trois SSD est annoncée chez Team Group. Il y a tout d’abord les SSD M.2. NVMe PCIe 4.0 MP44 et MP44S qui viennent en complément du MP44L lancé l’été dernier ainsi que le MP34S qui est un SSD PCIe 3.0. Ils ont tous les trois un form factor différents.

MP44 (format 2280)

Le MP44 est un SSD au classique format 2280 (22 mm x 80 mm). Ce modèle exploite une interface PCI Express 4.0. Il embarque de la mémoire NAND Flash dont le type n’est pas précisé. Idem on ne connaît pas le type de contrôleur employé par ce SSD.

Le MP44 existe en cinq capacités de stockage : 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To et même 8 To pour ceux qui ont besoin d’une important quantité de stockage. Ce SSD est annoncé avec des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 7.400 Mo/s en lecture et jusqu’à 7.000 Mo/s en écriture, et jusqu’à 650K/660K iOPS en lecture/écriture 4K. Du côté de l’endurance, les SSD de 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To et 8 To offrent une endurance de 700 TBW, 1450 TBW, 2500 TBW, 3000 TBW et 6000 TBW.

MP44S (format 2230)

Le MP44S est une version réduite du MP44. Il dispose lui aussi d’une interface PCI Express 4.0. C’est un SSD M2 compact au format 2230 (22 x 30 mm). Comme le MP600 Mini dont on parlait tout à l’heure, on peut installer ce modèle dans un ultra portable, des Surface Pro ou dans le Steam Deck de Valve.

Ce SSD existe en deux capacités seulement : 1 To et 2 To. Mais ça sera amplement suffisant pour augmenter la capacité d’un appareil comme un Steam Deck par exemple ou tout autre produit tech qui utilise ce format de SSD.

Le MP44S supporte des débits de 5.000 Mo/s en lecture et de 3.500 Mo/s en écriture (480K/500K iOPS). L’endurance est respectivement de 250 TBW et 450 TBW pour les modèles de 1 et 2 To.

MP34S (format 2242)

Le MP34S est un SSD de génération différente. En effet, il exploite une interface PCI Express 3.0 et non pas une interface PCI Express 4.0 comme les deux modèles précédents. Il est donc forcément moins véloce. D’ailleurs le fabricant revendique des débits de 2.500 Mo/s en lecture et de 2.200 Mo/s en écriture seulement pour ce modèle, et jusqu’à 250K/400K iOPS en lecture/écriture 4K.

Le MP34S embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le SSD existe en deux versions : 512 Go et 1 To. Le premier offre un endurance de 400 TBW tandis que le second grimpe à 800 TBW.

Le constructeur annonce que les trois SSD seront commercialisés à partir du mois de mai. Les prix ne sont pas communiqués pour l’instant.