Bon Plan : le SSD PNY CS900 de 2 To tombe à moins de 100€

Si vous avez besoin d’un « gros » SSD au format 2,5 pouces, c’est peut être le moment de sauter le pas puisque le SSD PNY CS900 d’une capacité de 2 To vient de passer sous la barre des 100€.

Pour rappel, le CS900 est équipé d’un contrôleur Phison S11, il embarque de la mémoire NAND Flash et il offre des taux de transferts de pouvant aller jusqu’à 560 Mo/s en lecture et jusqu’à 530 Mo/s en écriture.

PNY CS900 de 2 To à 99,89€ sur Amazon.fr

PNY CS900 de 2 To à 102,99€ sur CDiscount

Et bonne nouvelle : si vous n’avez pas besoin d’autant de capacité de stockage, des modèles inférieurs sont dispo : 120 Go, 240 Go, 480 Go et 1 To.