Team Group dévoile le MP44L : un SSD M.2. avec dissipateur en graphène

Le constructeur Team Group vient de dévoiler un nouveau SSD au format M.2. NVMe. Le SSD qui porte le nom de MP44L exploite une interface PCI Express 4.0 4x et de la mémoire NAND Flash 3D.

Le MP44L offre la particularité d’être équipé d’un dissipateur thermique extrêmement fin qui mesure moins de 1 mm d’épaisseur. C’est un dissipateur en graphène comme on a déjà pu en voir sur d’autres SSD (voir ici, là ou encore là).

L’avantage c’est que grâce à son épaisseur réduite, le SSD pourra prendre place dans la plupart des machines y compris les plus compactes. Il fauda par contre voir si le dissipateur est suffisamment efficace pour bien dissiper la chaleur dégagée par le SSD.

A noter que la gamme MP44L se compose de quatre capacités de stockage : 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To qui offrent les caractéristiques suivantes :

MP44L 250 Go : 4.650 Mo/s en lecture, 1.900 Mo/s en écriture (220K/470K)

4.650 Mo/s en lecture, 1.900 Mo/s en écriture (220K/470K) MP44L 500 Go : 5.000 Mo/s en lecture, 3.700 Mo/s en écriture (440K/545K)

5.000 Mo/s en lecture, 3.700 Mo/s en écriture (440K/545K) MP44L 1 To : 5.000 Mo/s en lecture, 4.500 Mo/s en écriture (525K/550K)

5.000 Mo/s en lecture, 4.500 Mo/s en écriture (525K/550K) MP44L 2 To : 4.800 Mo/s en lecture, 4.400 Mo/s en écriture (525K/550K)

Comme on peut le voir, les SSD MP44L sont des modèles d’entrée de gamme. Ils ne brillent pas spécialement par leurs performances (il existe des modèles beaucoup plus véloces).

Les MP44L de 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To sont annoncés avec respectivement une endurance de 200 To par an, 300 To par an, 600 To par an et 1200 To par an. Par ailleurs, le fabricant indique un MTBF de 1,5 millions d’heures et une garantie de 5 ans.

Pour le moment, les nouveaux SSD de Team Group ne sont pas encore commercialisés en Europe. On peut par contre les dénicher Outre Atlantique à respectivement 50$, 80$, 135$ et 290$. Reste à voir quand et à quels prix ils arriveront dans nos contrées.