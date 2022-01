Un premier SSD M.2. PCIe 5.0 très très véloce chez Team Group

Le constructeur Team Group vient de dévoiler un vrai petit bolide. Il s’agit d’un SSD M.2. NVMe haut de gamme et de dernière génération qui exploite une interface PCIe 5.0.

L’engin porte le nom de T-Force Cardea Gen5. C’est un SSD M.2. au format 2280 qui dispose d’une interface PCI Express 5.0 4x compatible NVMe 2.0. Ce SSD s’adresse principalement aux joueurs et aux utilisateurs qui souhaitent un SSD très véloce.

Et à ce niveau là, ils ne vont pas être déçus puisque le fabricant revendique des taux de tansferts pouvant atteindre jusqu’à 13.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 12.000 Mo/s en écriture.

Le T-Force Cardea Gen5 sera proposé à partir du troisième trimestre 2022 en plusieurs capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Pour le moment, on ne connaît pas le tarif des différents modèles mais on devrait en savoir plus prochainement…

Team Group annonce aussi l’arrivée de plusieurs modèles de dissipateurs thermiques pour refroidir efficacement ses SSD PCIe 5.0. Certains seront très fins et seront composés de graphène tandis que d’autres seront beaucoup plus épais et se présenteront sous la forme d’un (imposant) radiateur à mettre en place sur le SSD.