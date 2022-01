Les pilotes AMD Radeon Adrenalin 22.1.2 sont disponibles

Les pilotes Radeon Adrenalin sont à présent disponibles en version 22.1.2. Ils sont optimisés pour le jeu Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Les pilotes Radeon Adrenalin d’AMD sont à présent disponibles en version 22.1.2. Les drivers sont optimisés pour le jeu Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction et ils prennent en charge les dernières cartes graphiques du constructeur. En l’occurrence, les cartes Radeon RX 6500 XT, Radeon RX 6500M, Radeon RX 6400 et Radeon RX 6300M sont maintenant supportées.

A noter que les pilotes Adrealin 22.1.2 corrigent également un bug découvert récement lors du lancement de Borderland 3 en utilisant DirectX 12 et Radeon Boost. Dans certaines circonstances, il était possible d’avoir des temps de chargement plus longs que prévu avec certains graphiques Radeon.

Les drivers Adrenalin 22.1.2 sont disponibles en téléchargement sur le site du fabricant. Le changelog est accessible sur cette page.