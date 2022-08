Le SSD portable WD Black P40 Game Drive arrive en magasin

Western Digital vient de nous signaler que le WD Black P40 Game Drive dont on avait déjà eu l’occasion de parler en mai dernier est enfin disponible dans le commerce.

L’appareil est un SSD portable qui mesure 106,98 mm de long sur 50,82 mm de large et 13 mm épaisseur. Il se présente sous la forme d’un pavé de couleur noire qui est équipé d’un système d’éclairage RGB. Les fans de RGB et les gamers apprécieront (ou pas…)

En terme de performances, pour un SSD portable le WD Black P40 Game Drive est un vrai petit bolide. Il faut dire qu’à l’intérieur de sa carapace se cache un SSD M.2. NVMe. L’utilisation d’un port USB type C répondant à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) lui permet d’atteindre des débits pouvant aller jusqu’à 2.000 Mo/s en lecture/écriture.

Pour information, le WD Black P40 existe en trois capacités de stockage (500 Go, 1 To et 2 To) qui offrent les débits suivants :

WD Black P40 500 Go : 2.000 Mo/s en lecture, 1.950 Mo/s en écriture

WD Black P40 1 To : 2.000 Mo/s en lecture, 2.000 Mo/s en écriture

WD Black P40 2 To : 2.000 Mo/s en lecture, 2.000 Mo/s en écriture

Les SSD WD P40 Game DRive de 500 Go, 1 To et 2 To sont disponibles à respectivement 118€, 182€ et 283€ sur le site du constructeur. Pour l’instant, ils ne semblent pas encore référencés sur d’autres boutiques en ligne mais ça devrait changer d’ici peu…