Seagate lance un SSD portable Game Drive pour PS4 et PS5

Un nouveau SSD portable est annoncé chez Seagate. Ce nouveau modèle fait partie de la gamme Game Drive du constructeur qui est destinée, rappelons le, aux joueurs sur consoles. Le nouveau Game Drive qui vient d’être présenté par Seagate est sous licence officielle Sony Playstation et s’adresse par conséquent essentiellement aux utilisateurs de consoles PS4 et de consoles PS5 (y compris la récente PS5 Pro)

Plutôt discret, le Seagate Game Drive pour PS4 et PS5 est de couleur blanc. Il mesure 50 mm de large sur 96 mm de long et 11 mm d’épaisseur pour un poids de 66 grammes seulement. Une ligne de LED bleues placés sous l’appareil permet d’offrir un petit éclairage sympathique.

Le Game Drive pour PS4 et PS5 est doté d’un port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps). Le SSD existe en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To qui sont annoncées à respectivement 174,99€ et 279,99€.