Mi clé mi SSD, voilà le SSD Ultra-Compact de Seagate

Seagate étoffe son catalogue de produits de stockage avec un nouvel appareil qui porte le nom de SSD Ultra-Compact. C’est un SSD portable qui se présente sous la forme d’une clé usb. Il est équipé d’un connecteur USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps). Cela lui permet d’offrir des taux de transferts de 1.000 Mo/s.

Le SSD mesure 70 mm de long sur 20,40 mm de large et 12,5 mm d’épaisseur. Au niveau du poids, il pèse 24 grammes.

D’après le fabricant, le SSD offre l’avantage d’être résistant. Et en effet, il est résistance aux chutes (jusqu’à 3 mètres), à l’eau et à la poussière. Il est d’ailleurs classé IP54. Le SSD Ultra-Compact de Seagate dispose aussi d’un revêtement amovible en caoutchouc et son capuchon est, lui aussi, en caoutchouc.

Pour information, le SSD existe en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To qui coûtent respectivement 144,99€ et 244,99€ sur le site du constructeur.

A noter que pour ce prix, le SSD est fourni avec le logiciel Seagate Toolkit qui permet de sauvegarder et synchorniser ses données ainsi qu’un accès gratuit à Dropbox Backup et Mylio Photos+ pendant une durée de six mois.