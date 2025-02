Un nouveau SSD M.2. PCIe 4.0 chez Transcend : le MTE255S

Le MTE255S est un nouveau SSD M.2. NVMe conçu par le fabricant par Team Group. C’est un modèle au format M.2. NVMe 2280 (22 mm de large sur 80 mm de long) qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D.

Le Transcend MTE255S existe en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To. Le SSD est doté d’un dissipateur thermique très mince en graphène dont le but est de garder les puces mémoires et le contrôleur au frais.

En terme de performances, le SSD offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 7.400 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.500 Mo/s en écriture, et jusqu’à 700K/500K iOPS en lecture / écriture 4K.

Voilà le détail des deux modèles :

MTE255S 1 To : 7.400 Mo/s en lecture, 5.200 Mo/s en écriture (660K/500K iOPS 4K)

7.400 Mo/s en lecture, 5.200 Mo/s en écriture (660K/500K iOPS 4K) MTE255S 2 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture (700K/500K iOPS 4K)

Les nouveaux SSD de Transcend sont couverts par une garantie de cinq années. Ils sont annoncés avec un MTBF de 2 millions d’heures et leur endurance atteindre 600 TBW pour le modèle 1 To et 1200 TBW pour le modèle 2 To.

Pour le moment, ni la date de sortie ni le prix du SSD n’ont été annoncés.