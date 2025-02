Micron 4600 : un nouveau SSD M.2. PCIe 5.0 performant

Micron vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau SSD à son catalogue déjà bien garni : le Micron 4600. C’est un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui exploite une interface PCI Express 5.0 4x et qui embarque de la mémoire NANF Flash 33D TLC de 9ème génération, conçue elle aussi par Micron.

Avec le Micon 4600, le fabricant vise essentiellement les gamers, les créateurs et les professionnels qui ont besoin d’un certain niveau de performances en lecture – écriture de données. Et de ce côté là, ils seront plutôt bien servis puisque le nouveau joujou de Micron peut atteindre des débits de 14.500 Mo/s en lecture et 12.000 Mo/s en écriture.

Le Micron 4600 est décliné en quatre capacités de stockage : 512 Go, 1 To, 2 To et 4 To.

Voilà les taux de transferts proposés par chaque version :

512 Go : 10.300 Mo/s en lecture, 5.780 Mo/s en écriture (800K/1200K)

10.300 Mo/s en lecture, 5.780 Mo/s en écriture (800K/1200K) 1 To : 14.500 Mo/s en lecture, 11.500 Mo/s en écriture (1600K/2100K)

14.500 Mo/s en lecture, 11.500 Mo/s en écriture (1600K/2100K) 2 To : 14.500 Mo/s en lecture, 12.000 Mo/s en écriture (2100K/2100K)

14.500 Mo/s en lecture, 12.000 Mo/s en écriture (2100K/2100K) 4 To : 14.500 Mo/s en lecture, 12.000 Mo/s en écriture (2100K/2100K)

Les Micron 4600 de 512 Go, 1 To, 2 To et 4 To offrent respectivement une endurance de 300 TBW, 600 TBW, 1200 TBW et 1600 TBW. Ils profitent également d’un MTTF de 2 millions d’heures et d’une garantie de cinq ans. Pour l’instant, les tarifs n’ont pas été communiqués.