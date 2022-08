iOS et iPadOS 15.6.1 corrigent des failles de sécurité importantes

Apple diffuse depuis hier une nouvelle mise à jour d’iOS et iPadOS à destination de ses smartphones et tablettes. Et apparemment la version 15.6.1 est une mise à jour assez importante.

Apple diffuse depuis hier une nouvelle mise à jour d’iOS et iPadOS à destination de ses smartphones et tablettes. Et apparemment la version 15.6.1 est une mise à jour assez importante puisque Apple recommande aux possesseurs d’iPhone et d’iPad d’effectuer la migration sans tarder.

En effet, comme le décrit Apple : « Cette mise à jour apporte des correctifs de sécurité importants et est recommandée à tous les utilisateurs ». Il est donc vivement recommandé d’installer la mise à jour sans tarder.



Dans les faits, iOS 15.6.1 et iPadOS 15.61 corrige deux vulnérabilités qui pouvaient potentiellement être utilisées par des hackers pour s’infiltrer sur le terminal en exécutant un code arbitraire via une faille du kernel ou de Webkit.

Si vous possédez un iPhone ou un iPad, pensez donc à installer la mise à jour 15.6.1 dès que possible.