Bonne nouvelle pour les possesseurs de terminaux Android : Google commence à déployer Android 13. La version finale d’Android 13 est maintenant disponible en téléchargement. Mais attention : pour le moment seuls quelques modèles sont éligibles.

Et comme d’habitude : partant du principe qu’on ai jamais mieux servi que par soi même : Google déploie Android 13 uniquement pour ses propres appareils. En effet, seules certaines références de Google Pixels peuvent bénéficier d’Android 13 immédiatement tandis que d’autres devront encore patienter un peu..

Sont déjà éligibles à Android 13



Google Pixel 4

Google Pixel 4a

Google Pixel 5

Google Pixel 6

Google Pixel 6a

Google Pixel 6 Pro

Si vous possédez l’un de ces terminaux, il suffit de mettre à jour l’appareil pour qu’aussitôt Android 13 s’installe automatiquement. Rendez-vous pour cela dans « Paramètres » puis « Système » et enfin « Mises à jour du système » depuis votre mobile.

Seront bientôt éligibles à Android 13

En ce qui concerne les autres constructeurs c’est au bon vouloir de chacun d’entre eux. Et il ne faut pas se faire d’illusion plus un appareil commence à dater et moins il y a de chance pour que le fabricant s’implique et continue de proposer un suivi et une mise à jour vers Android 13 – nom de code Tiramisu.

Les utilisateurs d’un smartphone récent ou d’une tablette récente fonctionnant sous Android 12 ont plus de chance d’avoir droit à Android 13 que les utilisateurts d’un vieux terminal sous Android 11, 10 ou carrément moins…

On sait toutefois que plusieurs « grands » constructeurs planchent déjà sur la mise à jour vers Android 13 pour plusieurs de leurs termaux mobiles.

C’est le cas par exemple de :

Samsung avec ses Galaxy S22, Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip.

avec ses Galaxy S22, Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. Asus avec le Zenfone 8

avec le Zenfone 8 OnePlus avec les OnePlus 8, 9, 10

avec les OnePlus 8, 9, 10 Oppo avec les Find X5 Pro et Find N

avec les Find X5 Pro et Find N Realme avec le GT 2 Turbo

avec le GT 2 Turbo Nokia avec le Nokia X20

avec le Nokia X20 Sharp avec le Aquos Sens6

avec le Aquos Sens6 Vivo avec les X80 et X80 Pro

avec les X80 et X80 Pro Xiaomi avec les Xiaomi Mi 12, 12 Pro et Pad 5

Pour l’instant, cette liste est non exhaustive. Les constructeurs vont enrichir cette liste au fure et à mesure du déploiement d’Android 13. A noter que certains fabricants proposent déjà des versions beta d’Android 13 pour tester le nouvel OS avec leurs appareils.