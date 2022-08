Doom 64 est gratuit sur l’Epic Games Store

Si vous avez envie de dézinguer de vilaines créatures tout droit sorties de l’enfer, alors le jeu DOOM 64 est fait pour vous ! Et ça tombe bien car il est gratuit en ce moment sur l’Epic Games Store.

Le jeu DOOM 64 est une variante du DOOM initial sorti aux débuts des années 90. Les graphismes ont été un peu améliorées. Cette version est sortie en 1997 sur Nintendo 64 puis réédité en 2020 sur PC et consoles à l’occasion des 25 ans de la franchise.

Synopsis

Plusieurs années se sont écoulées depuis que vous avez mis fin à l’invasion de la Terre par les forces de l’Enfer. Placé sous quarantaine pour la protection de l’humanité, le centre de recherches de l’UAC sur Mars a été abandonné et oublié… jusqu’à maintenant. Un signal émis par un satellite en ruines laisse présager qu’une unique entité demeure encore dans le complexe, et qu’elle possède le pouvoir de ressusciter les démons. Vous êtes l’unique marine qui a affronté les forces des Enfers et survécu, et c’est donc vous qui êtes envoyé dans une croisade solitaire pour traquer la mère des démons et mettre un terme à une nouvelle invasion démoniaque.