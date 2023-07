Le directeur général d’ASUS en Chine, Tony Yu, a présenté un produit assez original puisqu’il s’agit d’une carte graphique GeForce RTX 4060 Ti tout ce qu’il y a de plus classique sauf qu’elle dispose en plus d’un emplacement qui lui permet d’accueillir un SSD au format M.2 NVMe.

La carte est basée sur le GPU GeForce RTX 4060 Ti de NVIDIA. C’est une carte PCI Express 4.0 16x dont 8 lignes PCIe sont utilisées par le GPU AD106 et les 8 lignes restantes étaient inutilisées, ce qui a donné l’idée à ASUS d’exploiter certaines lignes pour piloter un slot M.2. NVMe.

Pour le moment, ce n’est qu’un concept et rien ne dit que cette carte graphique hybride d’ASUS verra ou non le jour… Mais sur le papier l’idée semble plutôt bonne. Ca permet d’avoir un produit deux-en-un et donc de gagner un peu de place dans la tour d’un PC, ce qui peut être intéressant pour les machines compactes ou ceux qui veulent une machine la plus épurée possible.

Et surtout c’est aussi un gros avantage au niveau du refroidissement puisque le dissipateur thermique de la carte permet à la fois de refroidir la carte graphique et le SSD M.2 qui est installé sur la carte. Et à première vue ça a l’air plutôt efficace puisque les premiers tests font état d’une température de 42° C seulement, et cela même lorsque le GPU est fortement sollicité.

Pour tester les performances du SSD lorqu’un exemplaire est installé sur la carte. ASUS a installé un SSD Samsung 980 Pro de 2 To sur la carte. Et les tests réalisés avec Crystal Disk Mark ont pu mesurer des débits de 6.854 Mo/s en lecture et 4.945 Mo/s en écriture.

Au final, il faudra voir si ce produit verre vraiment le jour… Et même s’il est lancé dans un premier temps en Chine, rien ne dit qu’il arrivera un jour dans nos contrées et surtout à quel prix…