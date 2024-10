Un nouveau SSD M.2. au format 2230 chez Apacer : le PE4430-R

Le fabricant APACER lève le voile aujourd’hui sur un nouveau SSD M.2. au format 2230. Généralement ce type de SSD se destine plus particulièrement aux consoles PC portables (comme le Steam Deck par exemple) et aux machines ultra portables.

Le nouveau SSD porte le nom de PE4430-R. Il mesure seulement 22 mm de large sur 30 mm de long. Il profite d’une interface PCI Express 4.0 4x. A noter qu’il est animé par un contrôleur Phison E27T et qu’il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

En guide de refroidissement, le PE4430-R est recouvert d’une fine épaisseur de graphène (0,17 mm) qui est censée maintenir au frais le contrôleur et les puces de mémoire.

Le SSD est disponible en deux versions : 1 To et 2 To. Voilà les débits proposés par chaque capacité :

PE4430-R 1 To : 5.500 Mo/s en lecture, 4.800 Mo/s en écriture (700K/880K iOPs)

5.500 Mo/s en lecture, 4.800 Mo/s en écriture (700K/880K iOPs) PE4430-R 2 To : 5.500 Mo/s en lecture, 5.200 Mo/s en écriture (720K/880K iOPs)

Les SSD PE4430R de 1 et 2 To sont annoncés respectivement avec une endurance de 500 TBW et 1.000 TBW. Ils sont couverts par une garantie de 5 ans et profitent d’un MTBF de 2 millions d’heures. L’ensemble des caractéristiques techniques sont consultables dans ce fichier PDF.