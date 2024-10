Anbernic lance une première manette de jeux : RG P01

Bien connu pour ses consoles portables spécialisées dans l’émulation rétrogaming, le fabricant Anbernic vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc. Désormais le fabricant chinois va également commercialiser une manette de jeux : la RG P01.

Esthétiquement et physiquement, la manette RG P01 d’Anbernic ressemble un peu beaucoup à la manette Xbox et à la manette 8bitdo Ultimate 2C. Le fabricant annonce que la manette peut être utilisée sur PC, sur Android, sur iOS ainsi que sur Nintendo Switch et d’autres machines. La manette est déclinée en trois coloris : blanc, violet et noir.

Pour fonctionner avec toutes ces plateformes, la manette supporte indifféremment une connexion Bluetooth 5.3, une connexion sans fil à 2,4 GHz ou une bonne vieille connexion filaire via un classique câble usb. En mode sans fil, la manette offre une autonomie de 9 heures grâce à sa batterie Lithium de 600 mAh.

Au niveau des fonctionnalités, la RG P01 semble à priori plutôt bien équipée puisqu’elle intègre un gyroscope sur 6 axes et elle suppote les vibrations.

La manette comporte une flopée de boutons. On trouve évidemment les habituels boutons ABXY L1L2 R1R2 mais aussi une croix multi directionnnelle ainsi que des joysticks qui disposent d’un rétro éclairage RGB avec 16 millions de couleurs.

Des boutons MACRO programmables sont également disponibles à l’arrière de la manette ainsi qu’un bouton Turbo. A noter que les boutons ABXY peuvent être reconfigurés dans l’ordre que vous désirez afin de correspondre le mieux possible à votre façon de jouer.

D’après Anbernic, la manette est évolutive. Elle pourra être mise à jour de façon logicielle (via son câble usb) afin d’apporter des améliorations, des correctifs, etc..

Pour l’instant, le fabricant propose un simple aperçu de la manette sur son site. Elle n’est pas encore disponible à la vente mais ça ne devrait pas trop tarder.

Voilà pour patienter une vidéo de présentation :