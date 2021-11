Un nouveau SSD M.2. chez Team Group : le Cardea A440 Pro !

En plus du Cardea A440 Pro Special Series étudié tout tout spécialement pour prendre place dans la Playstation 5 (mais que l’on peut utiliser aussi dans un PC bien sûr) le fabricant Team Group annonce la sortie du Cardea A440 Pro.

Le SSD reprend les mêmes caractéristiques techniques que son prédécesseur. On se retrouve donc face à un SSD M.2. NVMe câblé en PCI Express 4.0 4x qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le SSD est disponible avec trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. A noter qu’il est également proposé en deux versions en fonction du système de refroidissement choisi : soit avec un dissipateur thermique en alumnium dont les mensurations sont assez imposantes, soit avec un dissipateur très fin en graphène.

Le Cardea A440 Pro offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 7.400 Mo/s en lecture et 7.000 Mo/s en écriture, le tout avec 1 million d’iOPS en lecture – écriture.

Cardea A440 Pro 1 To : 7.200 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture

7.200 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture Cardea A440 Pro 2 To : 7.400 Mo/s en lecture, 7.000 Mo/s en écriture

7.400 Mo/s en lecture, 7.000 Mo/s en écriture Cardea A440 Pro 4 To : 7.400 Mo/s en lecture, 7.000 Mo/s en écriture

Les Cardea A440 Pro de 1, 2 et 4 To sont annoncés respectivement avec une endurance de 700 To par an, 1400 To par an et 3000 To par an. Leur MTBF est de 3 millions heures et leur garantie est de 5 ans.

Le constructeur nous indique que les SSD Cardea A440 Pro seront disponibles dans le commerce à partir de la mi novembre. Il faudra débourser 209,99$, 395,99$ et 989,99$ pour acquérir le Cardea A440 Pro de 1, 2 et 4 To équipé d’un dissipateur en alumium, tandis que la version avec graphène coûtera 189,99$, 359,99$ et 899,99$.