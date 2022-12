Micron 2550 : le premier SSD M.2. PCIe 4.0 en NAND Flash 232 couches

Le constructeur Micron (la maison mère de Crucial) est sur le point de dégainer une nouvelle gamme de SSD M.2. NVMe.

Les nouveaux SSD Micron 2550 sont les tous premiers SSD du marché à embarquer la mémoire NAND Flash 3D TLC à 232 couches (dont on avait déjà parlé ici). Et d’après le fabricant, cela se répercute sur la consommation d’énergie et sur la densité de stockage.

Pour information, le Micron 2550 est un SSD M.2. qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe 1.4. Le SSD est animé par un contrôleur maison et il est optimisé aux petits oignons par un firmware qui permet d’exploiter pleinement ce nouveau type de NAND Flash.

Le Micron 2550 est proposé en trois form factors. On trouve bien sûr le format 2280 (le plus répandu) mais aussi les formats 2230 et 2242 pour que le SSD prenne place dans un ultrabook, un NUC, etc.. A noter que trois capacités de stockage sont annoncées : 256 Go, 512 Go et 1 To avec les débits suivants :

256 Go : 4.500 Mo/s en lecture, 2.000 Mo/s en écriture (380K/400K)

4.500 Mo/s en lecture, 2.000 Mo/s en écriture (380K/400K) 512 Go : 5.000 Mo/s en lecture, 4.000 Mo/s en écriture (500K/600K)

5.000 Mo/s en lecture, 4.000 Mo/s en écriture (500K/600K) 1 To : 5.000 Mo/s en lecture, 4.000 Mo/s en écriture (550K/600K)

Au niveau de l’endurance, il est question respectivement de 150 To, 300 To et 600 To. Mis à part ça les trois SSD offrent un MTTF de 2 millions d’heures et une garantie de cinq ans. Pour l’instant, les tarifs n’ont pas été communiqués.